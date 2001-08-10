Жителей Южно-Сахалинска просят принять участие в опросе о графике движения автобуса №23
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Расписание маршрута предлагается скорректировать в утреннее и вечернее время, оассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Муниципальный автобусный маршрут №23 три раза в день осуществляет движение по кольцу Железнодорожная - Фархутдинова - Лермонтова - Сахалинская. Отправление от остановочного пункта «Швейная фабрика» в 7:00, 12:00, 18:30.
В ходе опроса горожан просят высказать свое мнение о корректировках в расписании автобуса в утреннее и вечернее время. Речь идет о переносе начала движения с 7:00 на 8:30 и с 18:30 на 18:20.
Принять участие в опросе можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Голосование продлится с 20 по 27 июня включительно.
Для получения объективного результата, в голосовании просят принять участие жителей города, которые ежедневно пользуются автобусами этого маршрута.
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