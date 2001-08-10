Показатели лососевой путины на Камчатке в этом году не дотягивают до показателей прошлых лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжается путина. Рыбаки выловили 806 тонн рыбы, 90 % которой – усть-камчатская нерка, остальное - чавыча и кета. Пока показатели ниже, чем ранее, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в 2022 году к этому времени было добыто 5 510 тонн рыбы.

Промышленное рыболовство ведётся преимущественно в Петропавловско-Командорской подзоне, где уже добыто 756 тонн. Из них 679 тонн нерки, 64 тонны чавычи и 10 тонн кеты.

В Карагинской подзоне добыто 2 537 тонн, в том числе горбуши – 1 542 тонны, нерки – 832 тонны, кета – 128 тонн и 35 тонн чавычи. В СВТУ ФАР отметили, что в 2021 году вылов составлял 1 172 тонны.

В Карагинской подзоне промысел открыт с 15 июня – с этой даты рыбаки добыли 3 тонны нерки.

На Западном побережье основная часть рыболовных участков – на морской акватории и на реках – приступит к промыслу 11 июля. Кроме Тигильского района, где промысел начнётся с 20 июня. На реке Озерная промысел стартует с 1 июля. В морской приустьевой акватории бассейна реки Озерная – с 15 июля.

В Чукотском автономном округе по состоянию на 16 июня в Западно-Беринговоморской зоне в рамках промышленного рыболовства добыто 0,404 тонны нерки. В 2022 году на аналогичную дату вылов составлял 2,644 тонны нерки.