Показатели лососевой путины на Камчатке в этом году не дотягивают до показателей прошлых лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке продолжается путина. Рыбаки выловили 806 тонн рыбы, 90 % которой – усть-камчатская нерка, остальное - чавыча и кета. Пока показатели ниже, чем ранее, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в 2022 году к этому времени было добыто 5 510 тонн рыбы.
Промышленное рыболовство ведётся преимущественно в Петропавловско-Командорской подзоне, где уже добыто 756 тонн. Из них 679 тонн нерки, 64 тонны чавычи и 10 тонн кеты.
В Карагинской подзоне добыто 2 537 тонн, в том числе горбуши – 1 542 тонны, нерки – 832 тонны, кета – 128 тонн и 35 тонн чавычи. В СВТУ ФАР отметили, что в 2021 году вылов составлял 1 172 тонны.
В Карагинской подзоне промысел открыт с 15 июня – с этой даты рыбаки добыли 3 тонны нерки.
На Западном побережье основная часть рыболовных участков – на морской акватории и на реках – приступит к промыслу 11 июля. Кроме Тигильского района, где промысел начнётся с 20 июня. На реке Озерная промысел стартует с 1 июля. В морской приустьевой акватории бассейна реки Озерная – с 15 июля.
В Чукотском автономном округе по состоянию на 16 июня в Западно-Беринговоморской зоне в рамках промышленного рыболовства добыто 0,404 тонны нерки. В 2022 году на аналогичную дату вылов составлял 2,644 тонны нерки.
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