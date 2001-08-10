Гостиничный комплекс на Сахалине повышает производительность труда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Santa Resort Hotel" внедрит принципы бережливых технологий в свою деятельность при поддержке экспертов регионального Центра компетенций (РЦК), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Мы уверены, что наше сотрудничество позволит компании освоить передовые методы и увеличить ее производительность, а также откроет новые возможности для оптимизации рабочих процессов, позволит высвободить ресурсы для дальнейшего развития, - руководитель РЦК Елена Часникова.
"Santa Resort Hotel" является одним из ведущих отелей в регионе. Благодаря внедрению новых технологий и систем управления, а также автоматизации многих процессов, гостиничный комплекс сможет заметно улучшить качество обслуживания гостей, ускорить процесс бронирования и заселения, оптимизировать управление персоналом и ресурсами, увеличить свою конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг.
- Присоединение к данному проекту открывает для нас новые точки роста. Мы уверены, что его реализация позволит модернизировать наши бизнес-процессы, что обеспечит нашим клиентам еще более качественный и комфортный отдых, - поделилась генеральный директор компании Елена Новичихина.
Напомним, национальный проект "Производительность труда" был утвержден в 2018 году указом Президента России Владимира Путина. Проект направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране. Правительство разработало комплекс мер государственной поддержки бизнеса, включающий финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.
Подробнее об условиях участия в программе можно узнать на портале производительность.рф, а также получить консультацию в РЦК по адресу Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 68 или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 6).
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