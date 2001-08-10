Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство по рыболовству Сахалинской области информирует, что 18 июня в Северо-Курильском районе начался сезон промышленного рыболовства тихоокеанских лососей. Уже в первый день вылов тихоокеанских лососей составил свыше 20 тонн. Напоминаем, что наука прогнозирует в текущем году для Северо-Курильской подзоны объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей на уровне 5,5 тысяч тонн, рассказали ТИА "Острова" в регоинальном министерстве по рыболовству.

В соответствии с поручением Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, министерством по рыболовству Сахалинской области В постоянном режиме реализуется программа «Доступная рыба».

«Отмечаю социальную ориентированность всех рыбопромышленных предприятий Северо-Курильского городского округа, которые круглый год делятся своими уловами с жителями района! Вот и сегодня компанией ООО «Алаид» организована бесплатная раздача свежевыловленной горбуши для населения.» - рассказал министр по рыболовству Иван Радченко.

- «Мы очень довольны, и рады что есть такая программа, рыбы всегда много, она свежая и вкусная!» - прокомментировала жительница Северо-Курильска Анна

Проект «Доступная рыба» реализуется во всех районах Сахалинской области, по мере начала и хода промышленного рыболовства тихоокеанских лососей реализация свежей рыбы по ценам значительно ниже рыночных будет организована во всех районах, в том числе в тех, где промысел не осуществляется.