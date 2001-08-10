На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске обустраивают амфитеатр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустройство северного берега набережной реки Рогатка планируют завершить до Дня города. Об этом мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину доложили в ходе выездного совещания. Глава областного центра осмотрел объект, где сейчас активно ведутся работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Реализация второго этапа благоустройства набережной реки Рогатки в областном центре находится в активной стадии. Строители уже провели основную часть масштабных работ по обустройству амфитеатра.

В работе выездного совещания приняли участие представитель подрядной организации, специалисты Министерства экологии Сахалинской области, руководители профильных структур муниципалитета, отвечающих за благоустройство. В ходе осмотра объекта мэр Сергей Надсадин обратил внимание присутствующих на необходимость проведения работ в русле самой реки.

- Сегодня помимо строительных работ мы обсуждали, как должна выглядеть набережная в законченном виде. Учитывая, что это сложный гидротехнический объект с каскадом дамб, регулирующих поток воды и ее объем, очень важно, в каком состоянии будет находиться дно реки. В связи с этим, я дал поручение подготовить техническое задание на проведение работ по укреплению и очистке дна водоема. Наша главная цель, чтобы в итоге набережная стала еще одним любимым местом отдыха горожан, поэтому важна каждая деталь, в том числе эстетическое состояние самой реки, - отметил Сергей Надсадин.

По поручению мэра эксперты должны представить план по очистке дна Рогатки, учитывая особенности самого водного объекта и рельефа местности, а также существующего и будущего благоустройства берегов набережной. Предварительно к работам по очистке дна подрядная организация приступит в октябре, чтобы объект обрел законченный и презентабельный вид, не только в части обустройства берегов, но и состояния водной глади.

В настоящее время рамках второго этапа благоустройства набережной возведена подпорная стенка. Также обустроены бетонные ступени для будущего амфитеатра, на них будут устроены сидячие места для отдыха у воды.

- В настоящее время протянута электрика для установки опор освещения и другого оборудования. Все работы идут в графике, стройплощадка полностью укомплектована техникой и персоналом, завезены необходимые материалы. Также на остров доставлена большая часть малых архитектурных форм, которые украсят набережную. Мы надеемся, что ко Дню города южносахалинцы получат от нас в подарок еще один прекрасный уголок, - поделился заместитель генерального директора подрядной организации Сергей Табаков.

Уточним, что с завершением работ второго этапа благоустройство набережной реки Рогатки будет продолжено. В рамках третьего будет возведен пешеходный мост в районе ул. Комсомольской. В ходе четвертого этапа будут обустроены северный и южный берега водоема от пер. Партизанского до ул. Физкультурной. Здесь появится пешеходная зона с арт-объектами. Реконструкция набережной призвана повысить качество городской среды и комфорт южносахалинцев. Кроме того, благоустройство позволит завершить интегрирование рекреационных зон парка в общественное пространство города.