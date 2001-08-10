Жители Владивостока жалуются на нашествие змей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Змеи атакуют Владивосток. Новые встречи с рептилиями произошли в столице Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал Дальневосточные Ведомости.

Так амурского полоза заметили в районе бывшего роддома на улице Адмирала Юмашева, змей сидел под машиной и никакой агрессии к людям не проявлял. Змейка попала в объектив фотокамеры и по адресу Некрасовский переулок, 24.

10 июня сняли на видео змею, которая спокойно грелась на остановке "Энерготехникум" прямо рядом с пассажирами, в тот же день змею обнаружил в машине житель Уссурийска, а 17 июня в Находке мужчина достал полоза из-под капота автомобиля. Жителей края просят быть осторожнее и стараться не провоцировать змей на нападения.

"Змей нельзя трогать, наступать на них и пытаться убрать собственноручно, - напоминают специалисты. - Чаще всего рептилии покидают место встречи самостоятельно. За последнюю неделю все змеи, встреченные приморцами, не были ядовитыми, но есть два вида, чей яд может привести к неприятным последствиям, а при укусе ребёнка или собаки – вплоть до летального исхода".