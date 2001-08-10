В Южно-Сахалинске для садоводов организовано 12 площадок для реализации овощей и зелени
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Из 12 площадок для садоводов на 80 мест - 3 размещены в Южно-Сахалинске, 9 - в планировочных районах и сёлах. Также на 6 ярмарочных площадках в городе предусмотрено 120 мест для садоводов-огородников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С адресами всех мест для торговли урожаем можно ознакомиться на официальном сайте департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в разделе «Ярмарки и места для садоводов и рыбаков-любителей».
Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что в областном центре свободная реализация излишков урожая с приусадебных и дачных участков разрешена с 1 мая по 20 ноября.
За консультацией можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефонам: 300-738 (1,7), 300-737 (2).
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