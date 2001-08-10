Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2024
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11:47, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске для садоводов организовано 12 площадок для реализации овощей и зелени

В Южно-Сахалинске для садоводов организовано 12 площадок для реализации овощей и зелени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из 12 площадок для садоводов на 80 мест - 3 размещены в Южно-Сахалинске, 9 - в планировочных районах и сёлах. Также на 6 ярмарочных площадках в городе предусмотрено 120 мест для садоводов-огородников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С адресами всех мест для торговли урожаем можно ознакомиться на официальном сайте департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в разделе «Ярмарки и места для садоводов и рыбаков-любителей».

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что в областном центре свободная реализация излишков урожая с приусадебных и дачных участков  разрешена с 1  мая по 20 ноября.

За консультацией можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефонам: 300-738 (1,7), 300-737 (2).

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