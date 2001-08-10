Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2024
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10:53, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке рысь забралась в магазин за рыбой

На Камчатке рысь забралась в магазин за рыбой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Милькове в подсобное помещение продуктового магазина пробралась рысь. Ее обнаружили местные жители за поеданием рыбы, предназначенной для продажи, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на правительство Камчатского края.

Хищная кошка влезла в подсобку магазина в селе Мильково и принялась уплетать рыбу, хранившуюся там. Местные жители попытались прогнать кошку, но та рычала и никого к себе не подпускала. Тогда люди обратились в экстренные службы.

Прибывшие инспекторы охотничьего надзора поймали хищницу сетью. После этого они вывезли ее за 20 километров от населённого пункта и выпустили в естественную среду обитания.

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