На Камчатке рысь забралась в магазин за рыбой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Милькове в подсобное помещение продуктового магазина пробралась рысь. Ее обнаружили местные жители за поеданием рыбы, предназначенной для продажи, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на правительство Камчатского края.

Хищная кошка влезла в подсобку магазина в селе Мильково и принялась уплетать рыбу, хранившуюся там. Местные жители попытались прогнать кошку, но та рычала и никого к себе не подпускала. Тогда люди обратились в экстренные службы.

Прибывшие инспекторы охотничьего надзора поймали хищницу сетью. После этого они вывезли ее за 20 километров от населённого пункта и выпустили в естественную среду обитания.