19 июня в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Железнодорожной на участке от ул. Пограничной до пр. Победы. В районе проезда Ждакаева производится асфальтирование тротуара.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, информационных стендов, памятников и др. В Южно-Сахалинске продолжается высадка цветов — сегодня они появятся на клумбах на перекрестке Компроспект-Комсомольская. Также ведутся работы по подвязыванию вновь высаженных деревьев на озелененных общественных пространствах.