Южносахалинских школьников за особые успехи наградили именными стипендиями мэра города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре наградили юношей и девушек, отличившихся в учебе, творческой, исследовательской деятельности, спорте и искусстве. Всего 70 ребят получили различные стипендии и премии за свои выдающиеся успехи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Именных стипендий поддержки традиционно удостоены 25 школьников, остальные ребята и творческие коллективы награждены премией в номинациях «Творческая одаренность», «Конкурс», «Интеллект», «Лучший по предмету».
От имени главы города ребят поздравил вице-мэр Дмитрий Хайбриев. В приветственном слове к ученикам, их родителям и педагогам он подчеркнул, что сегодня чествуют талантливых и трудолюбивых ребят из образовательных учреждений города, которые благодаря упорству и целеустремленности уже достигли своих первых вершин в учебе, творчестве или спорте, которыми гордится наш город.
- Мир стремительно меняется, и появляются новые профессии, о которых мы раньше не знали, а сегодня они становятся нормой, и важно сделать правильный выбор дальнейшего жизненного пути. Желаю, чтобы этот день стал для вас лишь отправной точкой в ваших будущих достижениях. Верьте в свои силы, стремитесь к своим мечтам, и пусть у вас все получится! Я поздравляю всех, чьи имена сегодня прозвучат с этой сцены, - поприветствовал участников Дмитрий Хайбриев.
В торжественном мероприятии также приняли участие депутаты Городской думы Татьяна Рудакова И Сергей Шаров.
Напомним, церемония награждения талантливых школьников именной стипендией мэра по итогам учебного года проходит ежегодно с 2006 года.
Подробный список награжденных по итогам 2023-2024 учебного года размещен на сайте администрации города.
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