В аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порядок действий при пожаре и чрезвычайных ситуациях отработали службы воздушной гавани, операторы, представители авиакомпаний и концессионеры. В масштабной тренировке приняли участие более 100 человек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Главная цель учений – испытать оборудование и проверить слаженное взаимодействие подразделений. Согласно легенде, в одной из частей здания произошло возгорание. Информацию об этом сразу же запустили в систему оповещения. Через громкоговорители она сообщила об эвакуации. В тот же момент сменный начальник службы транспортной (авиационной) безопасности подал сигнал персоналу: разблокировать двери и занять исходные позиции.

Сотрудники СТАБ приступили к эвакуации людей. Всех, кто находился в стерильной зоне, выводили инспекторы по досмотру. Под их контролем условных пассажиров эвакуировали на перрон. К тому моменту по сигналу диспетчера производственно-диспетчерской службы туда уже подогнали автобусы для перевозки людей в безопасную зону. Разместиться в транспортных средствах эвакуируемым помогали старшие агенты службы организации пассажирских перевозок.

В это время в общем зале людей организованно выводили на улицу специалисты группы быстрого реагирования и агенты по регистрации. Они же проверяли помещения, чтобы спасти каждого от условного пожара. На улице сотрудники аэровокзала сопровождали специалистов административного корпуса к месту накопления эвакуируемых. Оно находится в 50 метрах от входа, под сводами галереи «Сухой пассажир».

На отработку действий у служб воздушной гавани ушло менее 15 минут. Сразу после этого сменный начальник по оперативной деятельности дал отмену чрезвычайной ситуации. Персонал вернулся на свои рабочие места согласно схеме.

«Все подразделения аэровокзала выполнили поставленные перед ними задачи профессионально, без промедлений. Люди уложились в максимально сжатые сроки, техника отработала чётко, как это и должно быть в таких случаях. Учения подтвердили наш тезис: безопасность пассажиров важнее всего», - подчеркнул заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.

По решению руководства, пока погода позволяет, службы аэровокзала будут отрабатывать последовательность действий при пожаре и чрезвычайных ситуациях каждый месяц. Осенью и зимой учения станут ежеквартальным мероприятием.