Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 июня во всех муниципальных образованиях островного региона состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду и занятости.

К участию в ярмарке трудоустройства приглашаются островитяне, желающие найти работу или сменить карьерную траекторию.

На площадках ярмарки жители области смогут встретиться с представителями работодателей и задать вопросы об условиях труда или уровне заработной платы, пройти собеседование и трудоустроиться на новое место работы.

В Южно-Сахалинске мероприятие пройдет по адресу: улица Дзержинского, 40/1. В остальных муниципалитетах ярмарка состоится на базе районных центров занятости.

По вопросам участия в ярмарке можно проконсультироваться в центре занятости по месту жительства либо в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 67-25-94. Записаться на ярмарку трудоустройства можно по ссылке: https://clck.ru/3AcNNo