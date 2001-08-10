Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 июня во всех муниципальных образованиях островного региона состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду и занятости.
К участию в ярмарке трудоустройства приглашаются островитяне, желающие найти работу или сменить карьерную траекторию.
На площадках ярмарки жители области смогут встретиться с представителями работодателей и задать вопросы об условиях труда или уровне заработной платы, пройти собеседование и трудоустроиться на новое место работы.
В Южно-Сахалинске мероприятие пройдет по адресу: улица Дзержинского, 40/1. В остальных муниципалитетах ярмарка состоится на базе районных центров занятости.
По вопросам участия в ярмарке можно проконсультироваться в центре занятости по месту жительства либо в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 67-25-94. Записаться на ярмарку трудоустройства можно по ссылке: https://clck.ru/3AcNNo
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:50 Сегодня В аэровокзале "Южно-Сахалинск" прошли учения по противопожарной безопасности
09:37 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
09:17 Сегодня Движение по улице Карьерной в Южно-Сахалинске на два дня частично ограничат
10:04 Сегодня Южносахалинских школьников за особые успехи наградили именными стипендиями мэра города
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
Выбор редакции
- 14:56 Вчера В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
- 14:28 17 Июня Сахалинские легкоатлеты завоевали 44 медалей в чемпионате и первенстве Дальнего Востока
- 16:42 14 Июня Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
- 11:55 13 Июня 15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?