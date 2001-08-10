Движение по улице Карьерной в Южно-Сахалинске на два дня частично ограничат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке от пересечения с ул. Украинской до перекрестка с ул. Крайней будут проводиться работы по фрезерованию дорожного полотна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядчик планирует проводить дорожные работы 20 и 21 июня с 08.00 до 21.00. Фрезерование затронет два участка. Начнутся работы в четверг от дома №29 до дома №35, а в пятницу - от дома №35 до пересечения с ул. Крайней. Они будут проводиться по полосам. Координировать движение транспорта будет регулировщик. Объезд возможен по пр. Мира.

Работы по асфальтированию на указанном участке будут проведены позже, о сроках будет сообщено дополнительно.