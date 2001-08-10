ВТБ предупреждает: мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. С этой информацией они могут получить доступ в личный кабинет Госуслуг и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов.
В новой схеме мошенники звонят по мобильной связи и от лица сотрудника банка сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй.
Мошенники просят назвать номер СНИЛС и код, который поступает в СМС. Получив их, мошенники входят на госпортал и в личные кабинеты онлайн-банков, оформляя кредиты и снимая деньги с текущих счетов. При этом мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы.
«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.
На ПМЭФ-2024 ВТБ озвучил планы по разработке и запуску комплексной программы защиты клиентов от телефонных мошенников. Она позволит с вероятностью до 99% выявить, если клиент перед визитом в банк общался со злоумышленниками, и предупредить его в доступных каналах о рисках оформления кредита или снятия денег. Если клиент накануне контактировал со злоумышленниками, банк узнает об этом и передаст информацию менеджеру в офисе на рабочий компьютер.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:50 Сегодня В аэровокзале "Южно-Сахалинск" прошли учения по противопожарной безопасности
09:37 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
09:17 Сегодня Движение по улице Карьерной в Южно-Сахалинске на два дня частично ограничат
10:04 Сегодня Южносахалинских школьников за особые успехи наградили именными стипендиями мэра города
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
Выбор редакции
- 14:56 Вчера В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
- 14:28 17 Июня Сахалинские легкоатлеты завоевали 44 медалей в чемпионате и первенстве Дальнего Востока
- 16:42 14 Июня Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
- 11:55 13 Июня 15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?