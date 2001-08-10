Дворы в Южно-Сахалинске ремонтируют в тесном взаимодействии с жителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается ремонт дворовых территорий, работы в разгаре в том числе и в планировочных районах. Так, капитальный ремонт с учетом пожеланий жителей и под контролем общественников и депутатов охватил территорию у дома № 3 по улице Науки в Ново-Александровске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядная организация уже частично выполнила монтаж садовых бордюров, а также дорожных - для обустройства пешеходной зоны, которая пройдет вдоль дома. По проекту будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие проезжей и тротуарной частей (общая площадь - около 1 020 кв. м.).

- Также здесь запланировано озеленение. Работы идут в плановом режиме, завершить их планируется к началу сентября текущего года. Отмечу, что работы по капитальному ремонту дворовых территорий выполняются не только в центре города, но и в планировочных районах, таких как Луговое и Ново-Александровск, - отметил ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города Южно-Сахалинска Александр Салабаев.

Жительница дома Галина Михайлова поделилась, что она и ее соседи очень рады благоустройству - все давно ждали обновления дворовой территории.

- Спасибо администрации города, что они принимают участие, вместе с жителями решают вопросы. И коррективы по просьбам вносят - по желанию жителей расширят парковочные места, проведут озеленение. Теперь мы очень рады, - комментирует Галина Михайлова.

Напомним, в этом году в Южно-Сахалинске капитальным ремонтом планируется охватить 20 объектов, это придомовые территории 52 многоквартирных домов. Капитальный ремонт выполняется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Благодаря текущему ремонту в этом году уже преобразились дворы 70 многоквартирных домов. Ход работ по благоустройству в городе находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Работы выполняются при взаимодействии с жителями домов, департаментом дорожного хозяйства и общественниками.