В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжаются комплексные мероприятия по борьбе с пропагандой и распространением наркотических веществ. Представители департамента общественной безопасности и контроля совместно с кинологической службой полиции проводят профилактические рейды на общественных территориях города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обследование проводят со служебной собакой, обученной поиску определенных предметов.

- К нам поступали сигналы от жителей на подозрительных лиц, которые возможно что-то прятали в лесной зоне и других местах. Поэтому было принято решение усилить профилактическую работу совместно с полицией. В дальнейшем будет сформирован график рейдов и такие мероприятия планируем проводить регулярно на постоянной основе, - рассказал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности и контроля Анатолий О.

Администрация Южно-Сахалинска обращается к жителям города: если вы стали свидетелем совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, или обнаружили подозрительный предмет, необходимо, не трогая его, сообщить об этом по телефону 112.

Кроме этого, с началом нового учебного года в образовательных учреждениях Южно-Сахалинска возобновятся профилактические лекции и беседы, на которых школьникам рассказывают об опасных граффити на улицах, ответственности за их нанесение, а также ответственности за незаконную деятельность, связанную с употреблением и распространением наркотических веществ.