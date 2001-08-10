Тихоокеанское
информационное агентство
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14:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Сахалина расскажут об архитектурных особенностях областной столицы

Жителям Сахалина расскажут об архитектурных особенностях областной столицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная бесплатная экскурсия по улицам Южно-Сахалинска в рамках проекта СахОУНБ "Народный сахалинский гид" пройдет 22 июня в 10.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Опытный гид и участник проекта Олег Новоселов расскажет об архитектурных особенностях и истории градостроительства областной столицы. Участники экскурсии познакомятся с 12 объектами, среди которых: традиционные японские и советские постройки, а также современные здания.

Дополнительная информация и предварительная запись по телефону +7 (4242)45-25-54. Количество мест ограничено.

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