Маломобильному сахалинцу оказали помощь в доставке на диагностические процедуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Шахтерска обратилась к губернатору с просьбой помочь ее супругу в прохождении ультразвукового исследования. После перенесенного инсульта мужчина оказался обездвижен, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Пациента регулярно наблюдают на дому местные медицинские работники. С учетом состояния пациенту потребовалось прохождение УЗИ. Врач, осмотревший мужчину на дому, выдал соответствующее направление. Но добраться самостоятельно до медицинского учреждения житель Шахтерска не может по состоянию здоровья. Его супруга обратилась за помощью к губернатору.

- Для перевозки пациента была выделена машина скорой помощи, - рассказала заведующая поликлиникой Шахтерска Надежда Литкевич. - Сотрудники медучреждения помогли спустить мужчину вниз с 4 этажа, сопроводили до медицинского кабинета и вновь подняли пациента домой.

Также в медицинском учреждении провели телемедицинскую консультацию с узкими специалистами областного центра – кардиологом и урологом. Даны рекомендации по дальнейшему лечению. В настоящее время оформляется документация для обеспечения пациента техническими средствами реабилитации.