На Сахалине военнослужащие ВВО начали курс обучения управлению FPV-дронами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, начали обучение управлению FPV-дронами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе тренировки на полигоне «Троицкий» военнослужащим предстоит пройти курс, в который входит теоретическая и практическая части.
На первом этапе подготовки военнослужащие изучают теоретическую базу: характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
Практическая часть подготовки включает в себя тренировки на симуляторе с отработкой учебных задач, выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов в лесном массиве, а также пилотирование в городской застройке.
После освоения теоретического курса и общих навыков пилотирования, военнослужащие будут допущены к основному этапу подготовки: отработке взаимодействия с различными видами подразделений, осуществлять методики поиска, сопровождения цели с помощью FPV-дронов, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня "Педагогический бал-2024" собрал 13 пар из Южно-Сахалинска
10:10 Сегодня На Сахалине пострадавшим от землетрясения вернули водоснабжение
09:34 Сегодня МТС защитила сахалинцев от четырех миллионов нежелательных звонков с начала года
09:41 Сегодня Доцент Московской консерватории Федор Строганов даст на Сахалине четыре разных органных концерта
16:15 11 Июня Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
- 16:49 11 Июня С начала года экспорт рыбной продукции на Сахалине и Курилах превысил 110 тысяч тонн
12:53 11 Июня В День России южносахалинцев приглашают на праздник в городской парк
09:43 11 Июня На Сахалине появился дополнительный авиарейс до Иркутска
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
Выбор редакции
- 14:56 Сегодня В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
- 14:28 Вчера Сахалинские легкоатлеты завоевали 44 медалей в чемпионате и первенстве Дальнего Востока
- 16:42 14 Июня Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
- 11:55 13 Июня 15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?