На Сахалине военнослужащие ВВО начали курс обучения управлению FPV-дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, начали обучение управлению FPV-дронами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировки на полигоне «Троицкий» военнослужащим предстоит пройти курс, в который входит теоретическая и практическая части.

На первом этапе подготовки военнослужащие изучают теоретическую базу: характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов.

Практическая часть подготовки включает в себя тренировки на симуляторе с отработкой учебных задач, выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов в лесном массиве, а также пилотирование в городской застройке.

После освоения теоретического курса и общих навыков пилотирования, военнослужащие будут допущены к основному этапу подготовки: отработке взаимодействия с различными видами подразделений, осуществлять методики поиска, сопровождения цели с помощью FPV-дронов, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.