Сахалинцам напоминают, что они обязаны пускать в квартиры специалистов во время капремонта дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Сахалинской области напоминают об ответственности за недопуск специалистов в свою квартиру во время капитального ремонта. Ложное суждение о том, что инженерные сети внутри помещений являются личным имуществом, приводит к срывам сроков выполнения работ и может серьезно ударить по кошельку собственника: если не поменять трубы, то ущерб в случае коммунальной аварии придется возмещать ему, рассказали ТИА "Острова" в НО "Фон капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской обалсти".
Капремонт идет в районах области полным ходом. Особое внимание по-прежнему уделяют инженерным сетям - бригады меняют их как в помещениях общего пользования, так и в квартирах жильцов. Согласно Гражданскому и Жилищному кодексам РФ, собственники обязаны пустить специалистов в свое жилище для выполнения работ, при этом обеспечить доступ к трубам – если они закрыты кафелем, то самостоятельно снять его.
Как показывает практика не все собственники знают об этом. Некоторые островитяне ошибочно расценивают такие ситуации как «вторжение на личную территорию», доставляя в конечном итоге массу неудобств себе, соседям и подрядчику.
- Недопуск в квартиру несет за собой множество рисков. Во-первых, сроки проведения капремонта всего дома могут серьезно затянуться, поскольку регоператор будет вынужден приостанавливать работы, тратить время на разъяснения и уговоры. В крайнем случае приходится обращаться в суд. Результат судебных разбирательств будет один - собственника обяжут пустить рабочих в квартиру. Во-вторых, владельцу придется возмещать ущерб в случае коммунальной аварии на том участке инженерных сетей, который не поменяли вследствие недопуска. К сожалению, такие ситуации происходят - сети не выдерживают нагрузки и происходят порывы, - подчеркнул начальник отдела строительного контроля Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области Александр О.
В Фонде капремонта домов Сахалинской области отмечают, что сознательность и образованность жильцов в этих вопросах из года в год растет. Однако на каждом объекте до сих пор фиксируют по 1-2 недопуску. Специалисты призывают собственников не нарушать законодательство и понимать уровень ответственности, которая на них лежит.
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