Аэровокзал "Южно-Сахалинск" увеличил количество телетрапов для обслуживания внутрироссийских авиалиний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань региона увеличила количество телетрапов для обслуживания внутрироссийских авиалиний. Такое решение руководство аэровокзала приняло в связи с кратным увеличением рейсов в летний сезон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала в Южно-Сахалинске.
Со стартом высокого периода количество перелётов, что обслуживает терминал ежедневно, выросло в два раза. Сегодня в суточном расписании аэровокзала – 20–25 рейсов. В июле этот показатель увеличится до 30. Чтобы повысить производительность и сохранить при этом качество предоставляемых услуг, в терминале открыли третью ротонду. Пассажиры получили просторную зону для ожидания вылетов с комфортными рядами кресел и видом на лётное поле. Общая площадь – около 2 000 квадратных метров. Под обслуживание воздушных судов выделили дополнительную стоянку с двумя телескопическими трапами. Одновременно здесь можно разместить два узкофюзеляжных самолёта или один – широкофюзеляжный.
Чтобы запустить третью галерею в работу, обустроили дополнительную перегородку, на территории усилили меры безопасности. В том числе, оборудовали дополнительные камеры по пути следования пассажира и обеспечили подконтрольный проход к лентам выдачи багажа.
«Главные задачи аэровокзала: повышать уровень обслуживания и развивать маршрутную сеть. Расширение площадей, использование дополнительной современной техники позволяет нам эти вопросы решить. Благодаря переводу зала международного сектора под зону внутренних авиалиний мы сможем использовать все 6 телетрапов для обслуживания самолётов, а не 4, как это было раньше. Сейчас, когда воздушная гавань готовится ежедневно только из Москвы принимать по 3 рейса, для нас это крайне важно», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
На обслуживании внутренних авиалиний дополнительные площади будут работать до конца лета. При необходимости третью ротонду откроют вновь. Чтобы пройти к выходам на посадку под номерами 1 и 2, пассажирам нужно двигаться в южную сторону зала ожидания вылетов, согласно указателям.
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