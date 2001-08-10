Доцент Московской консерватории Федор Строганов даст на Сахалине четыре разных органных концерта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые на Сахалине с 20-23 июня выступит со своими органными концертами на единственном органе на Сахалине доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Фёдор Строганов – органист, клавесинист, композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, обучавшийся органному искусству на Парижской национальной консерватории у легендарных французских органистов и блестяще исполнит лучшие органные шедевры Барокко, классики и другие шедевры мировой музыки в соло органных концертах и в дуэтах с оперной певицей Татьяной Ржевской из Москвы, солисткой Сахалинской филармонии а также виолончелистом Валерием Кандаковым, артистом ЮССО.

В Соборе Святого Иакова на проспекте Победы 26Б пройдут четыре разных органных концерта:

- 20 июня 19:00 - Великие органные токкаты - Бах и другие;

- 21 июня 19:00 - От Барокко через Париж до современности;

- 22 июня 18:00 - Созвучие струн и труб - Орган и виолончель - с виолончелистом Валерием Кандаковым;

- 23 июня 15:00 - Волшебство Барокко - Орган и вокал-Сопрано - вместе с московской оперной певицей Татьяной Ржевской солисткой Сахалинской филармонии.

Приходите почувствовать загадочную и одновременно монументальную атмосферу готических соборов мира, где звучат эти великие шедевры органной и мировой музыки, а также атмосферу сияющих витражей, которые сможете и увидеть в видеоряде на больших экранах собора во время концерта!

В июле и в августе пройдет еженедельными концертами уже третий летний органный фестиваль «Органное лето» с разными органистами и музыкантами из Москвы и Петербурга - услышите кроме органа и шотландскую волынку, скрипку, православный хор и другие.

Билеты можно приобрести в кассе собора или перед концертом.