Тихоокеанское
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09:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Доцент Московской консерватории Федор Строганов даст на Сахалине четыре разных органных концерта

Доцент Московской консерватории Федор Строганов даст на Сахалине четыре разных органных концерта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые на Сахалине с 20-23 июня выступит со своими органными концертами на единственном органе на Сахалине доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Фёдор Строганов – органист, клавесинист, композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, обучавшийся органному искусству на Парижской национальной консерватории у легендарных французских органистов и блестяще исполнит лучшие органные шедевры Барокко, классики и другие шедевры мировой музыки в соло органных концертах и в дуэтах с оперной певицей Татьяной Ржевской из Москвы, солисткой Сахалинской филармонии а также виолончелистом Валерием Кандаковым, артистом ЮССО.

В Соборе Святого Иакова на проспекте Победы 26Б пройдут четыре разных органных концерта:

- 20 июня 19:00 - Великие органные токкаты - Бах и другие;

- 21 июня 19:00 - От Барокко через Париж до современности;

- 22 июня 18:00 - Созвучие струн и труб - Орган и виолончель - с виолончелистом Валерием Кандаковым;

- 23 июня 15:00 - Волшебство Барокко - Орган и вокал-Сопрано - вместе с московской оперной певицей Татьяной Ржевской солисткой Сахалинской филармонии.

Приходите почувствовать загадочную и одновременно монументальную атмосферу готических соборов мира, где звучат эти великие шедевры органной и мировой музыки, а также атмосферу сияющих витражей, которые сможете и увидеть в видеоряде на больших экранах собора во время концерта!

В июле и в августе пройдет еженедельными концертами уже третий летний органный фестиваль «Органное лето» с разными органистами и музыкантами из Москвы и Петербурга - услышите кроме органа и шотландскую волынку, скрипку, православный хор и другие.

Билеты можно приобрести в кассе собора или перед концертом.

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