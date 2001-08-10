Доцент Московской консерватории Федор Строганов даст на Сахалине четыре разных органных концерта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Впервые на Сахалине с 20-23 июня выступит со своими органными концертами на единственном органе на Сахалине доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Фёдор Строганов – органист, клавесинист, композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, обучавшийся органному искусству на Парижской национальной консерватории у легендарных французских органистов и блестяще исполнит лучшие органные шедевры Барокко, классики и другие шедевры мировой музыки в соло органных концертах и в дуэтах с оперной певицей Татьяной Ржевской из Москвы, солисткой Сахалинской филармонии а также виолончелистом Валерием Кандаковым, артистом ЮССО.
В Соборе Святого Иакова на проспекте Победы 26Б пройдут четыре разных органных концерта:
- 20 июня 19:00 - Великие органные токкаты - Бах и другие;
- 21 июня 19:00 - От Барокко через Париж до современности;
- 22 июня 18:00 - Созвучие струн и труб - Орган и виолончель - с виолончелистом Валерием Кандаковым;
- 23 июня 15:00 - Волшебство Барокко - Орган и вокал-Сопрано - вместе с московской оперной певицей Татьяной Ржевской солисткой Сахалинской филармонии.
Приходите почувствовать загадочную и одновременно монументальную атмосферу готических соборов мира, где звучат эти великие шедевры органной и мировой музыки, а также атмосферу сияющих витражей, которые сможете и увидеть в видеоряде на больших экранах собора во время концерта!
В июле и в августе пройдет еженедельными концертами уже третий летний органный фестиваль «Органное лето» с разными органистами и музыкантами из Москвы и Петербурга - услышите кроме органа и шотландскую волынку, скрипку, православный хор и другие.
Билеты можно приобрести в кассе собора или перед концертом.
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