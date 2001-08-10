Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2024
Сейчас 16:08
89,05|95,39|66,91
На популярном пляже Владивостока мигранты изнасиловали сотрудницу кафе
09:34, | Новости общества Сахалина и Курил

МТС защитила сахалинцев от четырех миллионов нежелательных звонков с начала года

МТС защитила сахалинцев от четырех миллионов нежелательных звонков с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Сахалинской области с начала 2024 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ Big Data, МТС за это время заблокировала более 4 млн. вызовов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Чаще всего сахалинцам звонили с рекламными предложениями или опросами, а также коллекторы и финансовые организации. Антиспам-защита помогла сэкономить время, ответив за абонента или предупредив о возможном рекламном характере звонка, но и защитила от более серьезных последствий – кражи личных данных, действий телефонных мошенников. Средняя продолжительность одного заблокированного звонка в Сахалинской области составила 11 секунд.

«С начала 2023 года мы суммарно предотвратили на Сахалине более 3 миллионов минут нежелательных вызовов или более 6 лет спам-звонков. Также мы регулярно совершенствуем наши антиспам-решения, внедряя новые функции. Например, «Защитник» способен оповещать пользователей о потенциальных случаях мошенничества прямо во время разговора благодаря интеллектуальному голосовому помощнику, основанному на искусственном интеллекте», – прокомментировал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?