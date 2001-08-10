"Педагогический бал-2024" собрал 13 пар из Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатором бала стала команда объединения молодых педагогов и наставников Сахалинской области, сопредседателем которой является Ксения Бурова – выпускница Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События. Учитель английского языка гимназии № 3 в этом году решила изменить концепцию мероприятия: все его участники соблюдали дресс-код в чёрно-белых тонах.

«Именно подготовка к форуму “ОстроVа”, детальная и чёткая проработка каждого момента, повлияла на подготовку к “Педагогическому балу”. Работа с другими партнёрами отразилась на реализации этого проекта. Благодаря форуму “ОстроVа” больше чувствовался порыв, энергия, желание творить и реализовывать свои идеи», – отметила Ксения Бурова.

Напомним, Ксения Бурова и Людмила Сергеева выиграли грант от Росмолодёжи на 800 тысяч рублей. Девушки организовали обучающий семинар для педагогов Сахалинской области – «Английский дайвинг». На одной площадке встретились учителя из разных школ региона. В течение нескольких дней с ними работали эксперты из Москвы.

«Мы не останавливаемся и продолжаем принимать участие в разных проектах, которые позволяют педагогам общаться друг с другом, создавать сообщество, где мы можем обмениваться опытом, реализовывать какие-то мероприятия. Моя цель – объединить педагогов. На мой взгляд, это важно», – добавляет учитель английского.

Роман Александров, учитель ОБЖ МАОУ Лицей № 1, впервые принимает участие в «Педагогическом балу». Танцевальный опыт у него есть, но именно формат бала до этого был не знаком. Специально для мероприятия пришлось выучить три танца. Самым сложным для педагога оказался выход и проходки.

«Профессия педагога сложная, требует самоотдачи, а такие мероприятия позволяют немного отвлечься, пообщаться с коллегами в необычной атмосфере. Мы вроде бы не знаем друг друга, но понимаем с полуслова, нам есть что обсудить. Сблизились, получили эмоциональную разгрузку», – отметил Роман Александров.

По завершении «Педагогического бала» были выбраны Король и Королева – Никита Губский и Галина Губская. Вице-королём и Вице-королевой стали Андрей Вахитов и Дарья Хайрулина.

«Стало хорошей традицией проводить "Педагогический бал" на Сахалине. Волшебная атмосфера объединяет учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, предоставляя им возможность не только отдохнуть, но и обсудить профессиональные вопросы, завести новые знакомства. В этом году бал юбилейный - пятый. За это время он стал значимым событием в жизни региона, его ждут с нетерпением и готовятся к нему заранее. Хотелось бы поздравить организаторов и участников, а также пожелать непременно отметить следующий юбилей», - сказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Отметим, в этом году Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События пройдёт с 5 по 11 августа. У участников форума также будет возможность выиграть грант от Росмолодёжи на реализацию своего проекта на сумму до 1 миллиона рублей. В этом году количество заявок для участия в форуме превысило 6000. Конкурс на место составляет 18 человек. Основная тема форума – «Карьера». Три направления объединят несколько треков для медиков, специалистов из строительной, угольной, нефтегазоперерабатывающей, рыбной отраслей.