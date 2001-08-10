В Южно-Сахалинске 70 дворовых территорий привели в порядок в рамках текущего ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители городского дорожного общественного совета и депутаты сегодня проверили качество выполнения работ по нескольким адресам. В этом году работы по текущему ремонту дворовых территорий были завершены до 1 июня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С начала строительного сезона было заменено порядка 15 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Как рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов, в этом году ремонт в основном выполнялся большими картами.

Так, возле дома по ул. Комсомольская, 215 А приведена в порядок пешеходная зона. По просьбе жителей управляющей компанией было проведено асфальтирование дорожки, ведущей к входным группам.

В ходе ремонта дворов по ул. Железнодорожной, 77-79 работы также проводились большими картами.

Председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов в ходе общественного контроля отметил, что есть некоторые вопросы к подрядчику, но в целом складывается положительная тенденция по взаимодействию подрядных организаций и южносахалинцев. Обратная связь позволяет оперативно реагировать на замечания и своевременно их устранять.

- Жители, конечно же, обращаются с пожеланиями об улучшении своего двора в том числе и к нам, в общественный совет. То, что администрация Южно-Сахалинска при поддержке области, выполняет такие работы — это, конечно же, беспрецедентно. Ведь комфортная городская среда начинается со двора. Все хотят, чтобы во дворе было уютно, чисто, безопасно. В рамках текущего ремонта дворов большими картами мы не только работаем на длительную эксплуатацию, но и исключаем капитальные вложения на долгий срок, - подчеркнула председатель Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск» Алена Силачева.

С 2021 года управляющие компании города при поддержке областного правительства имеют возможность компенсировать свои затраты на ремонт придомовых территорий. Это позволило существенно увеличить объемы работ. Как добавляют в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, сейчас управляющие компании города продолжают активно принимать участие в формировании потребности на текущий ремонт дворов.

Напомним, благоустройство территорий и создание современной городской среды — приоритет в работе администрации Южно-Сахалинска и депутатского корпуса, направленный на повышение комфорта жителей, что отвечает задачам губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».