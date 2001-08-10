Тихоокеанское
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17:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Долгожительница из Поронайского района отпраздновала 85-ый день рождения

Долгожительница из Поронайского района отпраздновала 85-ый день рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительницу Поронайского района Тамару Ивановну Наумкину поздравили с празднованием 85-летнего юбилея. С днем рождения долгожительницу поздравили руководители района.
 
Тамара Ивановна Наумкина родилась в селе Чернышенко, Онучинского района, Приморского края. Окончила ремесленную школу. Порядка 10 лет трудилась на лесотарном заводе. После 20 лет работала на кассе в столовой, домовой кухне и рыбокомбинате. Воспитала двух детей.

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