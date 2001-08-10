Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать подъезд образцового содержания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице продолжается муниципальный этап ежегодного конкурса «Подъезд образцового содержания». Проголосовать за лучший проект преображения мест общего пользования горожане смогут в приложении Острова.65, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Голосование продлится с 17 по 24 июня включительно. В этот раз за звание лучшего в Южно-Сахалинске будут бороться подъезды, расположенные по адресам:
- Есенина, 4, корпус 3 (номинация «Самый технологичный подъезд»);
- Больничная, 2, 2-й подъезд (номинация «Самый креативный подъезд»).
Напомним, конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно. В его рамках у горожан есть возможность каждый месяц определять самые уютные и креативные подъезды.
В декабре все победители ежемесячных конкурсов по традиции выйдут на областной этап. Он предполагает выявление лучших подъездов Сахалина и Курил. Экспертное жюри подведет итоги в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Добавим, в этом году в Южно-Сахалинске планируется привести в порядок около тысячи подъездов и входных групп многоквартирных домов. Работы проводятся за счет субсидий из областного, муниципального бюджетов и являются одним из основных направлений реализации губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».
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