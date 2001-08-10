Руководители правоохранительных органов проведут совместный личный прием жителей Охинского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Руководитель СУ СК РФ по Сахалинской области Б.Б. Базаров, первый заместитель прокурора Сахалинской области Д.А. Силин, заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по Сахалинской области Д.А. Козлов в режиме видео-конференц-связи 21 июня 2024 года с 10:00. до 11:30 час. проведут личный приём граждан, проживающих в муниципальном образовании «Охинский городской округ», рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Приём будет осуществляться согласно предварительной записи по адресу: г. Оха, ул. К. Маркса, д. 27, контактные данные:
- 8 (42437) 3-44-01;
- 8 (42437) 3-22-04;
- 8 (4242) 49-45-88;
- 8 (4242) 78-00-60;
- 8 (4242) 42-45-51.
Лицам, желающим обратиться на приём, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
На личном приёме граждане могут подать письменные обращения, содержащие сведения, в том числе о невыплате заработной платы, нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нарушениях прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья, а также иным вопросам.
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