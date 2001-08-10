В Южно-Сахалинске ликвидированы 183 несанкционированные свалки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает ликвидацию несанкционированных свалок на территории городского округа. Это одно из направлений деятельности муниципалитета по улучшению экологической обстановки. Сегодня работы ведутся в планировочном районе Ново-Александровск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, мероприятия по санитарному содержанию города и улучшению экологической обстановки осуществляются администрацией Южно-Сахалинска на постоянной основе. Это также приоритетное направление работы мэра города Сергея Надсадина в качестве куратора проекта «Зеленая экономика», направленного на достижение экологического благополучия.

Как рассказали в отделе мониторинга санитарного состояния департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска, с начала 2024 года в областном центре ликвидированы 183 незаконных свалки общим объемом более 5000 кубометров мусора - это порядка 290 самосвалов.

Сегодня техника работает в зеленом массиве планировочного района Ново-Александровск с восточной стороны ул. 2-я Хабаровская (напротив техникума механизации). Здесь предстоит вывести порядка 100 кубометров (4 самосвалов) крупного бытового и строительного мусора.

- Работа по ликвидации несанкционированных свалок имеет большое значение. Помимо эстетической составляющей - свалки портят облик города, есть важный экологический аспект - они загрязняют окружающую среду, оказывают негативное воздействие на экосистему. Поэтому это направление деятельности по защите окружающей среды является для нас одним из приоритетов, - отметил и.о. начальника отдела мониторинга санитарного состояния Департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Виталий Нелюбин.

Муниципалитет продолжит регулярный мониторинг санитарного состояния городских территорий, в первую очередь в частном секторе, дачных массивах и популярных местах отдыха в зеленых зонах. Администрация Южно-Сахалинска еще раз обращается к жителям и гостям областного центра с просьбой не сбрасывать бытовой и строительный мусор в местах, которые не предназначены для данных целей - каждый может проявить ответственность и внести свой вклад в экологическое благополучие города.

Также горожанам напоминают, если вы стали свидетелем факта незаконного складирования мусора, сообщить об этом можно по телефону департамента городского хозяйства 300-461 (доб.5,6,7,8,9), а также через приложение Сахалин.онлайн с прикреплением фотографий.