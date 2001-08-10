В Южно-Сахалинске и планировочных районах от борщевика очистили уже порядка 50 гектаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексные мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского стартовали в середине мая. Работа по уничтожению сорняка ведется на регулярной основе на всей территории городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска, в рамках муниципальных контрактов подрядными организациями уже выполнен объем работ на площади порядка 50 га как в центральной части Южно-Сахалинска, так и в планировочных районах Ново-Александровске, Луговом, Ключах, Новой Деревне, Дальнем. На этой неделе ликвидация борщевика запланирована в Синегорске, Санаторном, Березняках.

Так, в минувшие выходные обработка велась в Новой Деревне.

- Много лет занимаюсь уничтожением борщевика. За годы работы наблюдаю за участками - как себя ведет растение. И к каждой территории индивидуально подбираю способ борьбы с сорняком. Например, на данном участке в Новой Деревне применяем комбинированный способ — используем большегрузную технику и химический способ: подрываем точки роста, молодняк проходим химией, чтобы семена не взошли, - рассказал представитель подрядной организации Владимир Ковальчук.

Так, по городскому округу работает несколько бригад, которые в рамках мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского применяют различные методы борьбы с сорняком. Преимущественно это химический способ — используется как ранцевая обработка, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Там, где опрыскивание пестицидом невозможно, поскольку есть определенные ограничения на его использование в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения, ликвидация опасного растения ведется механизированно и вручную.

- Методы борьбы с сорным растением используются разные и применяются в соответствии с рекомендациями филиала управления Россельхозцентра по Сахалинской области - уполномоченного органа по изучению фитосанитарной обстановки. Кроме этого, руководствуемся рекомендациями управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, а также Роспотребнадзора по применению пестицидов, - отметила начальник отдела содержания озелененных территорий управления охраны окружающей среды и озеленения Алена Гвоздева.

Напомним, что осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны также владельцы земельных участков. Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от борщевика.

Освобождать от сорняка придомовые территории входит в обязанность управляющих компаний. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля в ходе ежедневного мониторинга придомовых территорий проверяют, насколько своевременно УК принимают меры по окосу травы, в том числе борщевика. В случае выявления нарушений выдают предостережениям с установлением срока для принятия мер.

Информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал «Сахалин.онлайн». Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию возьмут в работу в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.