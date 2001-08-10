Южносахалинцы старшего поколения присоединяются к проекту "Социальный фитнес"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для южносахалинцев «серебряного» возраста в областном центре работают несколько площадок для занятий различными видами спорта. В рамках проекта «Сахалинское долголетие» в муниципалитете горожане могут попробовать себя в различных направлениях — бальных танцах, пулевой стрельбе, дартсе, настольном теннисе и других, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С наступлением лета все больше южносахалинцев старшего возраста присоединяются к бесплатным тренировкам по фитнесу на открытом воздухе. Занятия проходят в разных районах областного центра: на площадках в городском парке, ул. Венской, 5, стадионе школы №8, в Дальнем, а также в СШОР по греко-римской борьбе и центре «Парус» (ул. Ленина, 376).
Инструктор по спорту МАУ «Спортивный город» Лиана Пхакадзе отмечает, что спортивные программы проекта «Социальный фитнес» разработаны с учетом возрастных особенностей — все тренировки направлены на оздоровление. Занятия включают дыхательные и массажные практики, упражнения для мобильности суставов и стоп. Тренерский состав постоянно проходит обучение.
- Мы стараемся, чтобы тренировка была комплексная, оздоровительная, чтобы она не несла большую нагрузку, упражнения даются в легкой форме. Занятие занимает час. Тренировки проходят в разное время: утром, днем, вечером. Мы всегда рады людям, всегда их ждем, - добавляет Лиана Пхакадзе.
Южносахалинка Ольга Кузина занимается фитнесом в рамках проекта два года. Признается, что посещать тренировки стала, чтобы сохранить нынешнюю форму и улучшить свое здоровье.
- Узнала, что есть социальный фитнес именно для суставов. Тренировки поднимают мне настроение и дают чувство бодрости. Мне нравится заниматься коллективе, так как я человек общительный. Конечно, такие тренировки нужны не только для пожилого возраста — они нужны всем. Потому что это, прежде всего, здоровье нации, здоровье каждого человека. К тому же тренировки дают очень много положительных эмоций.
Проект «Социальный фитнес» действует на территории областного центра порядка 10 лет. Сегодня среди направлений бесплатных тренировок - йога, пилатес, растяжка, дыхательная гимнастика, силовые и функциональные практики и др. Узнать расписание занятий можно на сайте МАУ «Спортивный город». Телефон для справок: 300-874 (доб. 2,3).
Отметим, городские площадки для различных физкультурно-оздоровительных занятий собраны на электронной карте.
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