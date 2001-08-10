На Луне увековечили имя ученого из Владивостока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Решением Международного астрономического союза 34-километровый кратер на южной стороне Луны был назван в честь известного геохимика и планетолога, академика РАН Эрика Михайловича Галимова, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал Минобрнауки России.

Ученые из лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН вместе с исследователями из ИКИ РАН изучили данные о составе лунного грунта в кратере и его окрестностях и выяснили, что он достаточно обеднен водородом.

По мнению ученых, вероятно, это связано с тем, что под кратер некоторое время назад был внедрен магматический расплав. Днище кратера покрыто трещинами, это также может быть признаком, что магма поднялась.

По мнению ученых, кратер образовался около 3,85 миллиарда лет назад, а магматическая активность под ним имела место в интервале 1 миллиарда - 200 миллионов лет назад. Из-за его полярного расположения есть вероятность попадания туда льда и летучих компонентов. Изучение кратера Галимов будут продолжать и далее.

Напомним, Эрик Михайлович Галимов - советский и российский геохимик. Он родился во Владивостоке 29 июля 1936 года, а умер на 85-м году жизни, в 2020.