Валерий Лимаренко встретится с жителями Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетит Поронайский район в четверг, 20 июня. В 14:00 начнется встреча губернатора с жителями. Мероприятие состоится в концертном зале «Центральный», улица Октябрьская, 76, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же проведут прием жителей руководители органов исполнительной власти Сахалинской области, сотрудники местной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

Во время рабочей поездки в муниципалитет Валерий Лимаренко посетит ряд социально значимых объектов, проверит ход жилищного строительства и благоустройства.