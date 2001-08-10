12:27, | Новости общества Сахалина и Курил
Камбалу по цене 69 рублей за килограмм предлагают приобретать жителям и гостям Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 17 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую рыбу. Торговля осуществляется по следующим адресам:
- пр. Мира, 229, у ТЦ «Янтарь» (торговые места № 8 -10): камбала - 69 руб/кг;
- ул. Емельянова, 31/2: камбала - 69 руб/кг;
- ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10): камбала - 69 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня В Амурской области установят масштабный памятник строителям БАМа
09:34 Сегодня В Южно-Сахалинске открывается выставка "Морская стихия"
10:24 Сегодня Более 600 семей в Сахалинской области улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала с начала года
11:22 Сегодня На Камчатке медведица пряталась от сородичей за спиной инспектора заповедника
16:15 11 Июня Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
- 16:49 11 Июня С начала года экспорт рыбной продукции на Сахалине и Курилах превысил 110 тысяч тонн
12:53 11 Июня В День России южносахалинцев приглашают на праздник в городской парк
09:43 11 Июня На Сахалине появился дополнительный авиарейс до Иркутска
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
Выбор редакции
- 14:28 Сегодня Сахалинские легкоатлеты завоевали 44 медалей в чемпионате и первенстве Дальнего Востока
- 16:42 14 Июня Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
- 11:55 13 Июня 15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка
- 09:42 11 Июня Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?