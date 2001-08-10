Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2024
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12:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Камбалу по цене 69 рублей за килограмм предлагают приобретать жителям и гостям Южно-Сахалинска

Камбалу по цене 69 рублей за килограмм предлагают приобретать жителям и гостям Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 17 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую рыбу. Торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229, у ТЦ «Янтарь» (торговые места № 8 -10): камбала - 69 руб/кг;                       

- ул. Емельянова, 31/2: камбала - 69 руб/кг;

- ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10): камбала - 69 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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