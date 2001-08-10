На пяти новых котельных в Долинском районе идут работы по благоустройству территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К сегодняшнему дню практически завершено строительство трех газовых блочно-модульных котельных в селе Сокол, а также объектов в Покровке и Быкове. В настоящее время здесь ведется благоустройство территорий, а также работы по получению допусков Ростехнадзора для проведения пусконаладки. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в островном продолжается масштабная работа по переведу объектов коммунальной инфраструктуры на экологически чистое топливо, рассказали ТИА "Острова" в региональнром министерстве ЖКХ.

В селе Сокол в текущем году появятся сразу три котельные. Котельная №8 будет отвечать за поставку тепла в дома по улице Железнодорожной. Обеспечит теплом 42 многоквартирных дома по улицам Луговой, Молодежной, Совхозной, Южной и Парковой котельная №2. Более мощное оборудование установлено на котельной №11. Она будет отапливать 19 многоквартирных домов, среднюю общеобразовательную школу, а также станцию скорой помощи Долинской центральной районной больницы им. Н.К. Орлова.

– В селе Сокол одна из новых газовых котельных расположилась рядом с угольной котельной № 2. Несмотря на совсем небольшую площадь, блочно-модульная конструкция почти в два раза мощнее старой. Мы делаем все возможное, чтобы на наших объектах уголь и сажа как можно раньше ушли в прошлое, – поделился исполнительный директор ООО «ИКС-Южно-Сахалинск» Роман Сибикин.

Котельная в селе Покровка обеспечит теплом школу, детский сад, два существующих многоквартирных дома, а также один строящийся. В перспективе планируется подключение домов с печным отоплением. Котельная в Быкове также будет обогревать многоквартирные дома и социально значимые объекты села.

– Все пять объектов имеют высокую степень готовности и уже в следующем отопительном сезоне будут поставлять тепло в дома жителей Долинского района. Помимо этого, на 100 % завершена строительная часть котельной в Стародубском. Здесь заканчивают работы по благоустройству. Уже получены допуски в Ростехнадзоре для проведения пусконададки, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Новая газовая котельная в Стародубском полностью автоматизирована. На случай перебоев с энергоснабжением она оборудована генератором. Мощность конструкции позволяет обеспечить бесперебойным теплом сельские школу, детсад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и 39 многоквартирных домов.

– Приятно посмотреть на новое красивое здание, которое заменит не очень презентабельную старую котельную. Но еще приятнее будет, когда с наступлением зимы снег в селе останется белым, а воздух чистым. Ждём с нетерпением, – отметил житель Стародубского Сергей Никитин.

Кроме того, активно ведутся работы на центральной районной котельной Долинска, а именно наладка слаботочных систем котельной и внутриплощадочных сетей. Также ведется работа по получению допусков для проведения пусконаладки.

Помимо Долинского района работы по строительству котельных, работающих на голубом топливе, ведутся и в Корсаковском районе. Здесь строят 7 объектов – трех в Корсакове, а также в селах Чапаево, Озерском, Раздольном, Соловьевке. На двух последних уже прошли пусконаладочные работы. Кроме того, завершается строительство блочно-модульной газовой котельной №4 в Поронайске.