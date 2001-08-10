Cвыше 2,5 тысяч тонн топлива доставят в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу начали подготовку к навигационному завозу топлива в отдалённые гарнизоны Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках этого мероприятия в 2024 году жилищно-коммунальными службами Восточного военного округа, расположенными на островах Итуруп и Кунашир, для бесперебойного прохождения отопительного периода 2024-2025 г.г. необходимо более 2,5 тысяч тонн топлива.

В настоящее время специалистами отделения обеспечения топливными ресурсами филиала разработана и утверждена тендерная документация для определения подрядной организации на оказание услуг на поставку топливных ресурсов. Поставка топлива запланирована на июль-сентябрь 2024 года.