Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2024
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На Камчатке медведица пряталась от сородичей за спиной инспектора заповедника
11:22, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке медведица пряталась от сородичей за спиной инспектора заповедника

На Камчатке медведица пряталась от сородичей за спиной инспектора заповедника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке медведица, спасаясь от преследования сородичами, пыталась найти спасение за спиной государственного инспектора Кроноцкого заповедника. Об этом сотрудница организации рассказала на своей страничке в социальный сетях, сообщает ТК "41 Регион".

"Лично я всегда очень боюсь нарушить то доверие, которое проявляют к человеку некоторые медведи, живущие неподалеку от кордона. Вы будете смеяться, но несколько раз мне было стыдно перед медведями за свое поведение", - рассказала госинспектор Лиана Варавская.

По словам женщины, однажды медведица, которой специалисты для удобства наблюдений дали кличку "Курносая", буквально спряталась за ее спину. Так животное попыталось спрятаться от преследовавшей ее самки с детенышами.

"Это было неожиданно, и я, затаив дыхание, просто стояла и смотрела, что будет дальше. Быстро поняв, что помощи от меня она не дождётся, Курносая спаслась бегством. Медведи (это была наглая семейка: мамаша и три «четвертака») бросились за ней, а я так и осталась стоять с ружьём и камерой в руках, осмысливая произошедшее. Одно мгновение, но какое! Медведь ждал от меня защиты!", - добавила Лиана Варавская.

По словам инспектора заказника, никаким образом в ситуацию она вмешиваться и не планировала, ведь ее основная задача - лишь наблюдать с стороны за происходящим.

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