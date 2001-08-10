Более 600 семей в Сахалинской области улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года 676 сахалинских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. По их заявлениям региональное Отделение СФР перечислило 422 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР по Сахалинской области.

Покупка жилья – одно из самых популярных направлений для использования материнского капитала. Потратить деньги на улучшение жилищных условий семья может, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в этом случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.

«С начала 2024 года 161 сахалинская семья использовала средства маткапитала на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, еще 309 семей направили деньги на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам или займам, в том числе ипотечным. 206 заявлений поступило на строительство и реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства», - сообщила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Следует помнить, что ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится. Вместе с тем, с января 2024 года расширился перечень направлений для расходования материнского капитала. Теперь семьи могут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции.

Консультацию специалистов граждане могут получить в едином контакт-центре Социального фонда России по номеру телефона - 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная - с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.