В Амурской области установят масштабный памятник строителям БАМа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тынду Амурской области доставили памятник строителям БАМа. Масштабный монумент установят на площади 25-летия магистрали, сообщает ИА "Порт Пмур".

Скульпторы создали железнодорожный состав, который привез первые отряды строителей, стилизованную дорогу и таежные поселки. Жители уже оценили памятник и выразили надежду, что его удастся уберечь от вандалов.

Как сообщает газета "Гудок", сегодня в столице БАМа есть лишь одна небольшая скульптурная композиция возле городской библиотеки, посвященная памяти первых строителей легендарной магистрали в разные годы: от 30-х до 70-х годов прошлого века.

В этом году БАМ отметит 50-летний юбилей. Праздничные мероприятия пройдут 6, 7 и 8 июля.