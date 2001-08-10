Пять огромных калуг из Приморья отправили увеличивать популяцию осетровых в Амуре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пять огромных калуг из Приморья будут участвовать в кампании по воспроизводству осетровых в Амуре. Рыбу отправили на Анюйский лососёвый рыбоводный завод в Хабаровском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Приморского океанариума.
Вес одной рыбы в среднем составляет около 160 кг, а крупнейшая из них весит 195 кг.
"Никогда ранее российским специалистам не приходилось заниматься транспортировкой таких крупных гидробионтов на столь дальние расстояния – около тысячи километров", - говорится в сообщении.
Для погрузки рыб было задействовано подъёмное устройство – тельфер. С его помощью калуг на специальных носилках поместили в ванну площадью 12 кв. метров, обшитую двойным слоем ткани ПВХ. Процесс погрузки каждой особи, который занял не более 4 ̶ 5 минут, осуществляли и контролировали десятки специалистов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:15 11 Июня Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
12:53 11 Июня В День России южносахалинцев приглашают на праздник в городской парк
- 16:49 11 Июня С начала года экспорт рыбной продукции на Сахалине и Курилах превысил 110 тысяч тонн
09:43 11 Июня На Сахалине появился дополнительный авиарейс до Иркутска
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
Выбор редакции
- 16:42 Вчера Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
- 11:55 13 Июня 15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка
- 09:42 11 Июня Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
- 13:39 10 Июня На Камчатке осваивают новый для полуострова вид туризма – алкогольный
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?