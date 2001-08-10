Тихоокеанское
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18:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пять огромных калуг из Приморья отправили увеличивать популяцию осетровых в Амуре

Пять огромных калуг из Приморья отправили увеличивать популяцию осетровых в Амуре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять огромных калуг из Приморья будут участвовать в кампании по воспроизводству осетровых в Амуре. Рыбу отправили на Анюйский лососёвый рыбоводный завод в Хабаровском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Приморского океанариума.

Вес одной рыбы в среднем составляет около 160 кг, а крупнейшая из них весит 195 кг.

"Никогда ранее российским специалистам не приходилось заниматься транспортировкой таких крупных гидробионтов на столь дальние расстояния – около тысячи километров", - говорится в сообщении.

Для погрузки рыб было задействовано подъёмное устройство – тельфер. С его помощью калуг на специальных носилках поместили в ванну площадью 12 кв. метров, обшитую двойным слоем ткани ПВХ. Процесс погрузки каждой особи, который занял не более 4 ̶ 5 минут, осуществляли и контролировали десятки специалистов.

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