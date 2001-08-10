В одном из дворов Южно-Сахалинска вместо пустыря появятся игровая и спортивная площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в активном темпе продолжается благоустройство придомовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, капитальный ремонт сейчас идет на Чехова, 29. Подрядчик зашел на объект весной. В настоящее время во дворе проводятся следующие работы: монтаж бортового камня, демонтаж асфальтобетонного покрытия, разработка грунта, устройство основания под спортивную площадку.

- Мы регулярно выезжаем на объект. Решаем рабочие моменты с подрядчиком, с жителями, если у них возникают какие-либо вопросы. В настоящее время ремонт идет в соответствии с графиком. Претензий к подрядчику нет, - рассказал инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Но.

Проект по благоустройству двора на Чехова, 29 предполагает значительную перемену в его облике. Если раньше здесь не было практически ничего, кроме лавочки, то после окончания работ появятся сразу две оборудованные по современным стандартам площадки — игровая и спортивная. Также будет обустроена зона для сушки белья, расширена территория парковочных мест для автомобилей.

- Кроме этого, обязательно проведем работы по озеленению территории. Этот вопрос мы обговаривали с жителями. Еще до начала ремонта постарались максимально сохранить зеленые насаждения во дворе. В рамках благоустройства планируем также высадить клен, рябину и кизильник, - уточнил представитель компании-подрядчика Николай Смирнов.

Ремонт на Чехова, 29 будет совмещен с заменой сетей теплоснабжения на этой территории. Она также запланирована на ближайшее время. Чтобы не нарушать порядок благоустройства двора, сахалинская коммунальная компания в первую очередь выполнит свою часть работ.

Планируется, что благоустройство двора на Чехова, 29 завершится 31 июля.

Добавим, в Южно-Сахалинске с начала года уже приведено в порядок 70 дворов. На данный момент придомовые территории в городе охвачены капитальным ремонтом. До конца строительного сезона благоустроить планируется 50 объектов.

Напомним, благоустройство территорий и создание современной городской среды — приоритет в работе администрации Южно-Сахалинска и депутатского корпуса, направленный на повышение комфорта жителей, что отвечает задачам губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».