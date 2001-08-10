В Южно-Сахалинске скорректированы сроки ограничений движения транспорта по ул. Горького
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничения в связи со строительством сетей теплоснабжения на ул. Горького будут действуют с 3 по 30 июня. В этот период полосы движения закрываются поочередно.
В связи с погодными условиями ориентировочно до 19 июня продлено ограничение движения на участке ул. Горького от перекрестка улиц Горького и Есенина до дома №110 по восточной полосе в сторону севера. Проезд в оба направления (на север и на юг) будет осуществляться по западной полосе (ранее был обозначен срок — до 15 июня).
Далее, ориентировочно с 19 по 30 июня на этом уже участке будет ограничено движение транспорта по западной полосе в сторону севера. Проезд в оба направления (на север и на юг) будет осуществляться по восточной полосе.
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