Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июня 2024
Сейчас 12:51
89,07|95,15|66,91
Дальневосточный транспортный прокурор проведет прием граждан в Южно-Сахалинске
16:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске скорректированы сроки ограничений движения транспорта по ул. Горького

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения в связи со строительством сетей теплоснабжения на ул. Горького будут действуют с 3 по 30 июня. В этот период полосы движения закрываются поочередно.

В связи с погодными условиями ориентировочно до 19 июня продлено ограничение движения на участке ул. Горького от перекрестка улиц Горького и Есенина до дома №110 по восточной полосе в сторону севера. Проезд в оба направления (на север и на юг) будет осуществляться по западной полосе (ранее был обозначен срок — до 15 июня).

Далее, ориентировочно с 19 по 30 июня на этом уже участке будет ограничено движение транспорта по западной полосе в сторону севера. Проезд в оба направления (на север и на юг) будет осуществляться по восточной полосе.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?