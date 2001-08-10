Мэр Южно-Сахалинска обсудил с китайской делегацией вопросы сотрудничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По приглашению администрации муниципалитета и городской думы областной центр с официальным визитом посетила китайская делегация, которую возглавил председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей города Хэйхэ Ли Сивэнь. Стороны на встрече в мэрии наметили направления для сотрудничества и обмена опытом, рассказали ТИА "Острова" в городскойт администрации.

Делегацию из Поднебесной приветствовал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он отметил, что одна из приоритетных задач городского округа - развитие сотрудничества с городами зарубежных государств. Так, Южно-Сахалинск имеет свою историю отношений с КНР.

В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В этой связи, как сказал Сергей Надсадин, визит в островную столицу представляет особую важность - как укрепление отношений и развитие всестороннего сотрудничества с городом Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян).

Китайская делегация в ходе визита на остров посетила также Городскую Думу, где состоялся диалог с председателем Олегом Логачевым и депутатами. Мэрия Южно-Сахалинска и городской парламент работают в едином ключе, ориентируясь на запросы жителей. Город сохраняет курс на комплексные изменения, социальную поддержку, создание комфортной городской среды.

- Южно-Сахалинск сегодня лидирует по многим показателям среди дальневосточных городов. У нас активно развиваются спортивная, образовательная, туристическая, культурная сферы. Здесь комфортные условия для бизнеса - по версии журнала «Forbes» в 2023 году Южно-Сахалинск стал вторым в рейтинге лучших городов России для бизнеса. Администрация открыта для международного взаимодействия в различных сферах, - прокомментировал глава города Сергей Надсадин, поблагодарив Ли Сивэня и членов делегации за визит.

Как отметил председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Ли Сивэнь, то, что 2024 и 2025 годы объявлены Перекрестными Годами культуры России и Китая, является важным шагом в развитии сотрудничества между странами. Он пригласил мэра Сергея Надсадина и его команду в Хэйхэ с ответным визитом. Также Ли Сивэнь напомнил, что Россию и Китай не так давно соединил мост. Возведение пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) стало знаковым событием в истории взаимоотношений обеих стран.

По итогам встречи стороны наметили возможные сферы сотрудничества и обменялись предложениями о ходе дальнейшей работы по развитию добрососедских отношений.