Сахалинцы завоевали бронзу всероссийских соревнований по гребле-индор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островная команда атлетов в составе Николая Войтеховича, Евгения Дорохова, Ильяса Нургалиева и Екатерины Пуговкиной заняла третье место на всероссийских соревнованиях по гребле-индор, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили в онлайн формате и собрали спортсменов со всех регионов России. На протяжении нескольких недель команды преодолевали шесть дистанций протяженностью от 21000 метров до спринта 4х100 м.

Первое место в соревнованиях заняли атлеты из Москвы, на втором месте команда из Тольятти.