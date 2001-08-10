15:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцы завоевали бронзу всероссийских соревнований по гребле-индор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островная команда атлетов в составе Николая Войтеховича, Евгения Дорохова, Ильяса Нургалиева и Екатерины Пуговкиной заняла третье место на всероссийских соревнованиях по гребле-индор, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания проходили в онлайн формате и собрали спортсменов со всех регионов России. На протяжении нескольких недель команды преодолевали шесть дистанций протяженностью от 21000 метров до спринта 4х100 м.
Первое место в соревнованиях заняли атлеты из Москвы, на втором месте команда из Тольятти.
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