В Южно-Сахалинске продлено перекрытие участка проспекта Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одной из главных городских улиц продолжается капитальный ремонт. Ориентировочно до 23 июня для проезда транспорта все еще будет полностью закрыт отрезок от Ленина до Крюкова. Далее строители перейдут на следующий участок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Планируется, что с 23 июня ограничения для движения транспорта начнут действовать на участке от улицы Крюкова до железнодорожных путей. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

Напомним, ключевой момент капитального ремонта проспекта Победы - обустройство ливневой канализации, которая позволит повысить эффективность работы системы водоотведения в этом районе. Эти работы требуют перекрытия движения.