Студенты-доноры крови получат дополнительные дни отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единая Россия внесла в Госдуму законопроект, по которому студенты после донации крови смогут получить до двух дней освобождения от учебы. Также согласно документу донорство крови будет приравнено к благотворительности.

Принятие закона поможет студентам лучше восстановиться после кровопотери, а также стимулирует развитие донорского движения среди молодежи.