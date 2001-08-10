Тихоокеанское
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15 Июня 2024
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14:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Студенты-доноры крови получат дополнительные дни отдыха

Студенты-доноры крови получат дополнительные дни отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единая Россия внесла в Госдуму законопроект, по которому студенты после донации крови смогут получить до двух дней освобождения от учебы. Также согласно документу донорство крови будет приравнено к благотворительности.
 
Принятие закона поможет студентам лучше восстановиться после кровопотери, а также стимулирует развитие донорского движения среди молодежи. 

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