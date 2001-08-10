Подать документы в Сахалинский государственный университет можно с 15 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году островной университет предлагает абитуриентам бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры и среднего профессионального образования, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье СахГУ.

– В этом году у нас на 30% больше бюджетных мест по педагогическим и техническим направлениям подготовки, – отмечает и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. – Все больше выпускников школ смогут поступить к нам на бюджетной основе и получить хорошее, достойное образование. Существенное увеличение количества бюджетных мест произошло благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко.

Традиционно самыми востребованными направлениями в островном университете остаются технические специальности, лингвистика, педагогический блок и направления подготовки естественнонаучного цикла.

В этом году для абитуриентов открыты новые направления подготовки и профили: лингвистика (китайский и английский), педагогическое образование с двумя иностранными языками: корейский и английский или японский и английский, прикладная информатика (профиль «автоматизированные системы обработки информации и управления»). Еще одна новинка: педагогическое образование – география и туризм. В этой программе, по запросу работодателей, были объединены краеведение и география.

По программам магистратуры в текущем году были добавлены «нефтегазовое дело» и «строительство», здесь тоже есть бюджетные места. Для студентов заочной формы обучения появилось направление, связанное с жилищно-коммунальным хозяйством.

В отдельную квоту входит большая категория участников специальной военной операции и их детей, которые наделены льготами согласно федеральному законодательству.

Всё так же продолжается реализация программы «Два диплома» при поддержке правительства Сахалинской области. Осенью состоялся выпуск студентов в рамках этой программы по направлению «Теория и методика физической культуры и спортивной тренировки», которое реализуется в партнёрстве с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта.

– Продолжает работать очень удобный способ подачи через личный кабинет на Госуслугах, – рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СахГУ Александр Багдасарян. – С 20 июня на Госуслугах можно подать документы на очную либо заочную форму обучения по программам бакалавриата или специалитета. Самое главное сделать это из собственного аккаунта, а не из личного кабинета родителей или законных представителей. Подать свои документы можно < strong>до 25 июля 2024 года.

Большим спросом у абитуриентов и их родителей пользуется военный учебный центр. Аналог военной кафедры предлагает образовательные программы, по результатам которых студент получает военный билет без прохождения военной службы, с военной учётной специальностью «солдат» или «сержант запаса». Учиться в центре могут юноши, поступившие на программу высшего образования.

Стоит отметить и то, что у выпускников колледжей и техникумов Сахалинской области тоже есть преимущества: в островной университет они могут поступить как по результатам ЕГЭ, так и пройдя вступительные испытания. Если нет результатов ЕГЭ – то только по внутренним тестам вуза.

Телефон приемной комиссии: 8 (4242) 450–300

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