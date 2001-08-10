В Сахалинской области более 15 тысяч семей стоят на учете в качестве нуждающихся в жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области общее число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2023 года составило 15734 семьи, из них 10,4 % - молодые семьи (на конец 2022 года - 16304 семьи), рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

В аварийном жилфонде области проживает 521 семья. Эти семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (3,3 % от общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях). В 2022 году - 713 семей (4,4 % от общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях).

В течение 2023 года 1523 семьи получили и улучшили жилищные условия. Из них 24,9 % - семьи, проживающие в аварийном жилфонде; 22,1 % - молодые семьи; 17,1 % - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 13,1 % - семьи инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов; 5,1 % - многодетные семьи; 1,9 % - семьи ветеранов боевых действий; 1,8 % - семьи молодых специалистов.

Из общего числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, 893 семьи купили жилые помещения (в том числе по ипотечному кредитованию - 508 семей).

В течение 2023 года поставлено на учет для получения жилого помещения 1097 семей, из них 763 - малоимущих.

Общая заселенная площадь в 2023 году составила 75813,1 кв. метров, в том числе в домах-новостройках - 45031,3 кв. метров, что по сравнению с 2022 годом выше на 6,2 % и 5,5 % соответственно.