На железнодорожном переезде по проспекту Мира в Южно-Сахалинске проведут ремонтные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде по проспекту Мира в г. Южно-Сахалинске (северная часть города в районе производственных зданий по пр. Мира, 2-г) движение на данном участке будет осуществляться по обустроенному объезду с восточной стороны дороги в период с 08.00 17 июня до 20.00 17 июля, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Ремонтные мероприятия позволят восстановить поврежденный настил на железнодорожном переезде, ускорить движение автотранспорта.

По железнодорожной ветке, которая пересекает автотранспортную магистраль, на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 поступают грузы: уголь, оборудование и материалы. Поэтому обслуживание данного участка находится в ведении теплоэлектростанции. В связи с интенсивным потоком грузовой техники дорожное полотно разрушается в местах соприкосновения с рельсами. Поэтому периодически проводятся восстановительные мероприятия.

Водителей просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтом полотна железнодорожной колеи.