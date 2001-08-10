Дальневосточный транспортный прокурор проведет прием граждан в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием граждан и предпринимателей состоится в режиме видеосвязи 18 июня в 11.00 в Сахалинской транспортной прокуратуре по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дальневосточный транспортный прокурор Александр Воронин в ходе приема рассмотрит вопросы исполнения законов в сфере деятельности воздушного, водного и железнодорожного транспорта, соблюдения требований таможенного законодательства, а также при осуществлении оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (4242) 43-32-25, 8 (4242) 433-225, 8 (4242) 42-49-01.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).